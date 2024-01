Plus Boden Wer aktiv ist, der verdient sich ein „Lachmännchen“: Ehrenamtsinitiative zu jeder Jahreszeit unterwegs „Unterwegs sein mit Freunden in Wald und Flur, zu Fuß oder mit dem Rad“: So lädt Gerhard Thome etwa einmal monatlich ein, um ausgesuchte Ziele gemeinschaftlich zu erradeln oder zu erwandern. Von Birgit Piehler

Was aus der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ des Landes Rheinland-Pfalz hervorgegangen ist, nämlich die Bildung eigenständiger Projektgruppen zu unterstützen, in denen Senioren in den verschiedensten Bereichen aktiv werden, hat sich längst etabliert. Nach Corona hatten die Projekte wieder Fahrt aufgenommen, so auch die Aktivgruppe „Natur bewegt“ unter der ehrenamtlichen Leitung ...