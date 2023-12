Wende im Totschlag-Prozess: War es doch Selbstmord?

Einem 59-jährigen Mann wird am Koblenzer Landgericht vorgeworfen, seinen alten Schulfreund (60) im Oktober 2022 in dessen Wohnung in Ebernhahn nach einem Streit mit mehreren Messerstichen getötet zu haben (wir berichteten). Am jüngsten Verhandlungstag ist diese These indes von Rechtsmedizinern infrage gestellt worden: Vielmehr sehe es so aus, als habe der 60-Jährige sich die Messerstiche in suizidaler Absicht selbst zugefügt.