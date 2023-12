Weitere Stromausfälle im Westerwaldkreis: Schuld sind anhaltende Sturmböen

Sturmtief Zoltan sorgte auch in der heimischen Region für zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Polizei. Foto: Thomas Warnack/dpa

Weitere Stromausfälle aufgrund anhaltender SturmböenAm Freitag war im Bereich Pottum/Hellenhahn (VG Westerburg) ein Mast gebrochen. Um Reparaturarbeiten durchführen zu können, musste die Netzleitstelle der Energienetze Mittelrhein (enm) den betroffenen Leitungsabschnitt zwischen 12.35 Uhr und 14.50 Uhr abschalten. Danach war der Bereich wieder mit Strom versorgt.

Am Freitagabend nahmen die Sturmböen wieder zu. Es kam in der Folge um 21.44 Uhr zu Störungen an acht Ortsnetzstationen in den Ortsgemeinden Dreikirchen, Hundsangen, Molsberg, Wallmerod (alle VG Wallmerod). Eine weitere Station fiel um 23.40 Uhr aus. Ursache war ein Baum in der Freileitung. Die Mitarbeiter der Monteursbereitschaft der enm haben den Baum am Samstagvormittag aus der heruntergerissenen Leitung entfernt. Im Lauf des Tages sollen die Reparaturarbeiten beendet werden. Die meisten Straßenzüge konnten bereits kurz nach Mitternacht wiederversorgt werden. In Wallmerod kam ein Notstromaggregat zum Einsatz.