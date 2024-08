Plus Mogendorf

Weitere Maßnahmen laufen: Pavillon an alter Fabrik in Mogendorf ist abgerissen

i Der baufällige Pavillon der alten Fabrik in Mogendorf ist abgerissen. Foto: Maja Wagener

Ein trister Anblick ist sie nach wie vor, auch wenn der baufällige Pavillon nun abgerissen wurde: Die alte Fabrik in der Hahnenbergstraße in Mogendorf bleibt ein Sorgenkind. Doch, so die Verwaltung des Westerwaldkreises, dauern eingeleitete Maßnahmen noch an.