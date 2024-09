Plus Ransbach-Baumbach

Weil es schnell gehen muss: Werksausschuss verantwortet drei Großmaßnahmen

i Bürgermeister Michael Merz führte Joachim Letschert (rechts) als neuen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach ins Amt ein. Foto: André Heuser/VG-Verwaltung

Gewohnt effizient lief die Sitzung des Verbandsgemeinderats Ransbach-Baumbach in der Stadthalle ab. In 29 Minuten hatte das Gremium wichtige Beschlüsse gefasst. Bürgermeister Michael Merz freute sich in einem Telefongespräch im Nachgang besonders darüber, dass so gut wie alle Entscheidungen einstimmig getroffen wurden. Zunächst wurde der neue Beigeordnete Joachim Letschert (SPD) vereidigt und ins Amt eingeführt.