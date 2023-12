Eine besondere, weihnachtliche Wanderung durch die Natur, gesäumt von 200 beleuchteten Krippen am Wegesrand, bietet sich Besuchern an den Weihnachtstagen und darüber hinaus noch bis Sonntag, 7. Januar, zwischen Montabaur und Horressen an. Die Hauptmacher des Krippenweges am Biebrichsbach haben unserer Zeitung ihre wichtigsten Neuerungen präsentiert.