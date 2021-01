Westerwaldkreis

Starke Regenfälle und die Schneeschmelze infolge des Tauwetters halten am Freitag die Feuerwehren im gesamten Westerwaldkreis in Atem. Zahlreiche Bäche sind über die Ufer getreten und führen in einigen Ortslagen zu Überschwemmungen. Auch Straßen sind von den Wassermassen geflutet worden. Ein Überblick.