Wegen Sturmtief: Erste Versorgungsunterbrechungen im Westerwaldkreis

Am Donnerstagnachmittag fiel der Strom in einigen Bereichen rund um Bad Marienberg, Nisterberg und Norken aus. Die Experten der Energienetze Mittelrhein sind dabei, die Versorgung in den betroffenen Gebieten schnellstmöglich wiederherzustellen. Es ist damit zu rechnen, dass es je nach Entwicklung zu weiteren Ausfällen kommt – etwa wenn Bäume entwurzelt werden und in Oberleitungen fallen.

Einen stets aktuellen Überblick über Versorgungsunterbrechungen bietet die Internetseite der Energienetze Mittelrhein. red