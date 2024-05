Plus Montabaur

Wegen schwerem Bandendiebstahl angeklagt: Trio sucht Altmetall in leer stehendem Landgasthof

i Durch ein Fenster im hinteren Teil des Hauses seien sie in den verlassenen Landgasthof gekommen, sagten zwei von drei Angeklagten vor Gericht in Montabaur aus. Foto: Maja Wagener

Mit Verzögerung begann der Prozess wegen schweren Bandendiebstahls am Amtsgericht in Montabaur vor Richter Helmut Groß und zwei Schöffen. Auf zwei Männer aus der VG Hachenburg wartete dort der Mitangeklagte aus der VG Selters. Sie alle waren im Juli 2023 von der Polizei erwischt worden, als sie in einen leer stehenden Landgasthof in Freilingen eingebrochen waren.