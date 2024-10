Plus Hübingen Wechsel in Hübingen: Lisa Kaspar jetzt am Steuer des Familienunternehmens Von Hans-Peter Metternich i Firmenübergabe von Vater Werner Kaspar auf seine Tochter Lisa in der vierten Generation. Es ist hier zwar „nur“ ein Händedruck, doch dahinter steckt ein großes Vertrauen des Vaters in die neue Geschäftsführerin und ein nicht minder großer Dank der Tochter für ein „gut bestelltes Feld“. Mit auf dem Foto sind die beiden Ehepartner Angelika Kaspar und Florian Kaspar. Foto: Hans-Peter Metternich „Nachhaltigkeit“ ist ein Schlagwort, das oft und zu vielen Themen bemüht wird. Nachhaltigkeit mit betriebswirtschaftlicher Bedeutung habe die Arnold Kaspar GmbH in Hübingen bewiesen, die auch nach mehr als neun Jahrzehnten als gesundes Fuhrunternehmen in der Region und darüber hinaus in diesem Geschäft erfolgreich unterwegs sei. Das wurde bei einem Pressegespräch betont. Lesezeit: 2 Minuten

Nächste Generation tritt an Jetzt hat die 30-jährige Lisa Kaspar, die bereits anteilmäßig in der Geschäftsleitung involviert war, in der vierten Generation die Fäden oder, um im Jargon eines Fuhrunternehmens zu bleiben, das Steuer komplett in der Hand. Am Samstag wurde bei Kaspars die Übergabe der Geschäftsleitung von Werner Kaspar auf ...