Was wird aus ehemaliger Jugendherberge in Montabaur? Platz für Integration und Vereine geplant

Während der Corona-Pandemie ist das Deutsche Jugendherbergswerk in Schwierigkeiten geraten. In Folge dessen wurde die Einrichtung in Montabaur veräußert. Jetzt soll es zurück an die Stadt gehen. Bleibt die Frage: Wie kann man diese Immobilie künftig sinnig nutzen? Foto: Thorsten Ferdinand (Archiv)