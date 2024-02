Seit Jahren ist das Haus Capitain in Müschenbach ein Ort der Kultur, Künstlerin Ute Maria Lerner die treibende Kraft dahinter. Doch gerade steht alles auf dem Prüfstand. Lerner hat Ideen, was aus dem Haus werden könnte. Und die reichen von einem Rückzugsort für Kulturschaffende bis hin zu einem Ort an dem Düfte und Öle ihre heilende Wirkung entwickeln können.