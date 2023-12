Vortrag zur Buchvorstellung in Hachenburg zeigt: Friedhöfe zeugen von jüdischem Leben im Westerwald

Es war ein stilvolles Ambiente, in dem sich am Donnerstagabend etwa 40 Besucher eingefunden hatten. Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit hatte in das historische Gebäude des Hachenburger Vogtshofs geladen, um ein Werk zu präsentieren, das einen nicht alltäglichen Teil der Geschichte des Westerwaldes lebendig werden lässt. Die Rede ist vom Buch „Jüdische Friedhöfe in den Kreisen Rhein-Lahn und Westerwald“.