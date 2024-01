Vortrag in Niederroßbach zur Schmidtenhöhe: Rind und Pferd setzen die Arbeit von Panzern fort

Um Erfahrungen aus der Praxis mit Weidetieren, Wege-, Zaun- und Biotoppflege geht es bei einem Nabu-Vortrag in der kommenden Woche. Andreas Haberzettl, Sprecher des Bundesfachausschusses Weidelandschaften und neue Wildnis, berichtet in seinem Bildvortrag über die Schmidtenhöhe zwischen Koblenz und Neuhäusel.

Taurus-Rinder beeindrucken durch ihre Statur, typisch sind die hellen (Mehl)Schnauzen und die großen geschwungenen Hörner. Sie stammen von Züchtungen der Gebrüder Heck(Zoodirektoren in München und Berlin), die zum Ziel hatten, den Auerochsen unser ausgestorbenes Urrind wieder ins Leben zu rufen. In neuerer Zeit wurden Spanischer Kampfstier und die italienische Rasse Chianina eingekreuzt, um die Größe der Urrinder zu erreichen. Im Ergebnis kommen die Taurus-Rinder ihren wildlebenden Vorfahren schon recht nah. Die Konik-Pferde kommen aus Polen, mit ihrem dunklen Aalstrich auf dem Rücken haben sie noch viele Merkmale der ursprünglichen Wildpferde Foto: Andreas Haberzettl

Bevor der Mensch den Urwald rodete und Ackerbau betrieb, prägten die großen Pflanzenfresser Auerochse, Wildpferd, Wisent und Elch unsere Landschaft. Lücken im Wald durch Stürme, Hochwasser, Feuer und Insektenbefall blieben durch Beweidung offen. Neben dem Kronendach des Waldes entstand ein vielfältiges Mosaik verschiedener Lebensräume.

Auf den ersten Blick überraschte, dass auch militärische Nutzung artenreiche Lebensräume hervorbringen konnte. Das Gelände sieht eher nach einer zerfahrenen Schlammwüste mit ramponiertem Buschwerk aus, als nach Naturparadies. Aber in den Fahrspuren sammelt sich Regenwasser – ideale Lebensbedingungen für Gelbbauchunke, Laubfrosch und andere Arten, die auf temporäre offene Flachgewässer angewiesen sind.

Taurus-Rinder beeindrucken durch ihre Statur, typisch sind die hellen (Mehl)Schnauzen und die großen geschwungenen Hörner. Sie stammen von Züchtungen der Gebrüder Heck(Zoodirektoren in München und Berlin), die zum Ziel hatten, den Auerochsen unser ausgestorbenes Urrind wieder ins Leben zu rufen. In neuerer Zeit wurden Spanischer Kampfstier und die italienische Rasse Chianina eingekreuzt, um die Größe der Urrinder zu erreichen. Im Ergebnis kommen die Taurus-Rinder ihren wildlebenden Vorfahren schon recht nah. Die Konik-Pferde kommen aus Polen, mit ihrem dunklen Aalstrich auf dem Rücken haben sie noch viele Merkmale der ursprünglichen Wildpferde. Foto: Frank Ebendorff

Seit der Einstellung des Übungsbetriebs 2009 wirken Taurusrinder und Konikpferde gegen die Verbuschung auf der Schmidtenhöhe. Vergleichbare Projekte haben gezeigt, dass eine halboffene Weidelandschaft mit großen Pflanzenfressern eine optimale Lösung ergibt. Hinzu kamen Karpatenbüffel, die in Feuchtgebieten aufräumen. Im Sommer suchen sie Abkühlung durch Suhlen in feuchten Senken und Kleingewässern und verhindern so deren rasche Verlandung.

Wenn im Winter das frische Gras zur Neige geht, machen sich die Taurusrinder ans Werk. Büsche und Bäume werden geschält, Eicheln, Brombeergestrüpp, Ginster, Disteln, Binsen, Schilf, Weiden- und Pappelaustrieb dienen in der kargen Zeit als Nahrung. Die Landschaft wird dennoch nicht plattgemacht, weil mit einem Weidetier auf zwei Hektar eine wesentlich extensivere Nutzung als in der üblichen Landwirtschaft stattfindet.

Wilde Orchideen blühen aud den Wiesen. Foto: Frank Ebendorff

Im Frühjahr blühen dann Orchideen und viele andere Blütenpflanzen umso üppiger. Ein reiches Insektenleben mit verschiedenen Heuschrecken-, Bienen- und Schmetterlingsarten kann sich auf sonnigen Standorten entwickeln. Käfer finden im Dung der Weidetiere perfekte Lebensbedingungen. Das lockt Vögel an, und auch Fledermäuse finden gute Jagdgründe in einer abwechslungsreich strukturierten Landschaft. red