Von Obstbaumschnittkurs bis Vogelbeobachtung: Natur des Westerwaldes mit dem Nabu erleben

Beim Nabu Hundsangen gibt es an mehreren Terminen Tipps für den richtigen Obstbaumschnitt. Foto: E-Mail Gateway/Marcel Weidenfeller

Montag, 22. Januar

Die Nabu-Gruppe empfiehlt für die Exkursionen wetterfeste Kleidung, gutes Schuhwerk und eventuell Rucksackverpflegung sowie gegebenenfalls Fernglas, Bestimmungsliteratur/App und Fotoausrüstung. Los geht es mit der Teilnahme an der 14. Stunde der Wintervögel. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.nabu-hundsangen.de . Am, steht von 19 Uhr bis 21 Uhr die Heimat mit ihren Sümpfen, Heiden und Bächen im Fokus. Im Foyer der Ollmersch-Halle in Hundsangen werden Bilder gezeigt. Die Leitung hat Antonius Kunz. Eintritt frei.

Bei der Gemeinschaftsveranstaltung mit der Masgeik-Stiftung Molsberg und der Gruppe Reha2000 Meudt am Samstag, 17. Februar, 10 bis 16 Uhr, wird demonstriert, wie Obstbäume fachgerecht geschnitten werden. Die Leitung haben Diplom-Biologe Philipp Schiefenhövel, Masgeik-Stiftung und Marcel Weidenfeller, Nabu Hundsangen. Der Treffpunkt in Meudt wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Kosten: 15 Euro. Anmeldung per E-Mail an ps@masgeik-stiftung.de oder Tel. 06435/1368.

Bis ins 16. Jahrhundert reicht die Geschichte der Nistkästen zurück. Der Vortrag am Montag, 18. März, 19 bis 21 Uhr, im Foyer der Ollmersch-Halle beleuchtet die Entstehung von Nistkästen und gibt Einblicke in die Vielzahl unterschiedlicher Nisthilfen. Auch werden den Teilnehmenden Tipps zur Befestigung und Betreuung der Nisthilfen vermittelt. Die Leitung hat Marcel Weidenfeller. Teilnahme ist kostenfrei.

Nach zwei Jahren kommt das Obstbaumschnitt-Symposium nach Molsberg zurück: Bei dem Praxisforum werden Obstbaumpfleger ihr Handwerk und Wissen zum Besten geben. Die im Frühjahr 2022 im Rahmen des Symposiums geschnittenen Bäume werden einem erneuten Schnitt unterzogen. Das Symposium findet am Samstag, 23. März, ganztägig statt. Veranstalter ist die IG Streuobst Rheinland-Pfalz sowie Will-und-Liselott Masgeik-Stiftung. Veranstaltungsort: Feldscheune an der L 215 vor dem Ortseingang Molsberg, aus Richtung Thalheim kommend. Anmeldung bis Sonntag, 10. März, per E-Mail an ps@masgeik-stiftung.de oder Tel. 06435/1368 erforderlich.

Ein Vogelkonzert des Frühlings können Interessierte am Sonntag, 28. April, 6 bis 9 Uhr, unter der Leitung von Georg Fahl erleben. Treffpunkt ist am Bärenbrunnen, Wambachstraße, Hundsangen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Im Mai findet auch wieder die Stunde der Gartenvögel statt (Informationen auf der Nabu-Homepage).

„Das Wunder der Kräuter“ heißt es am Samstag, 11. Mai, 14 bis 16.30 Uhr, beim kostenfreien Streifzug durch das Pflanzenreich. Die Leitung hat Katharina Kindgen. Die Gruppe startet am Schwimmbad Hundsangen. Zum Zählen und Registrieren lädt der Insektensommer ( www.insektensommer.de) Anfang Juni und Anfang August ein.

Am Samstag, 15. Juni, 13.45 bis 16.30 Uhr, stellt sich der Hof Birkeneck in Hadamar-Steinbach vor. Treffpunkt ist am Bärenbrunnen (Fahrgemeinschaften) oder direkt am Hof. Die Führung ist kostenfrei.

Ein Tagesausflug zur Weilbacher Kiesgrube steht am Samstag, 29. Juni, an. Anmeldung auf der Nabu-Homepage. Eine kostenfreie Exkursion am Samstag, 6. Juli, 10 bis 12 Uhr, führt zu neuen Lebensräumen am renaturierten Erbach. Die Leitung haben Thorsten Wahler und Tina Kasteleiner, Bauamt Elz. Vom Bärenbrunnen geht es in Fahrgemeinschaften oder direkt zum Bürgerhaus Elz.

Fledermausfans sind für Samstag, 24. August, 19 bis 22 Uhr, zur 28. Europäischen Fledermausnacht, eine Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Nabu Kroppacher Schweiz und dem Campingpark Kopper, eingeladen. Veranstaltungsort: Hofgut Schönerlen 2 (Campingpark), Steinen. Ein Fotoworkshop steht für Sonntag, 29. September, 10 bis 17 Uhr, auf dem Programm. Die Leitung hat Martin Dietz. Der Workshop findet an der Grillhütte Niedererbach statt. Kosten: 15 Euro. Anmeldung bis Freitag, 20. September, per E-Mail an nabu.Hundsangen@nabu-rlp.de.

In Gemeinschaft werden am Sonntag, 6. Oktober, von 8 bis 11 Uhr am Dreifelder Weiher und unter der Leitung von Georg Fahl Zugvögel beobachtet. Treffpunkt: Abenteuerspielplatz im Wald, Dreifelden. Beim EuroBirdwatch laden Nabu-Gruppen deutschlandweit Anfang Oktober zum gemeinsamen Zugvogel-Beobachten ein, auch der Nabu Hundsangen: Infos unter www.birdwatch.de.

Für Samstag, 2. November, 9 bis 14 Uhr, steht ein Arbeitseinsatz auf den Nabu-Streuobstwiesen auf dem Plan. Die Leitung hat Leander Hoffmann. Weiter geht es am Samstag, 9. November, 10 bis 16 Uhr, mit „Obstbäume fachgerecht schneiden“ unter der Leitung von Philipp Schiefenhövel, Masgeik-Stiftung und Marcel Weidenfeller, Nabu Hundsangen. Treffpunkt: Stöffelmaus-Schule in Stockum-Püschen. Kosten: 10 Euro. Anmeldung bis Montag, 4. November, per E-Mail an info@gs-stockum-pueschen.de. Am Montag, 29. November, 19 Uhr, treffen sich die Nabu-Mitglieder zum Nabu-Jahresabschluss in der Gaststätte „Bei Bäcker'sch“ in Dreikirchen.

Was hat mein Essen mit dem Klima zu tun? Diese Frage beantwortet Ernährungsberaterin Petra Malm-Hannappel am Montag, 2. Dezember, 19 bis 21 Uhr, im Foyer der Ollmersch-Halle, Teilnahme ist kostenfrei. Für Montag, 30. Dezember, 9.30 Uhr, lädt der Nabu zur kostenfreien Winterwanderung auf die Montabaurer Höhe ein, die Leitung hat Marcel Weidenfeller. Treffpunkt am Bärenbrunnen oder direkt zur Waldgaststätte Flürchen, Höhr-Grenzhausen. Anmeldung bis Samstag, 28. Dezember, 12 Uhr, per E-Mail an nabu.hundsangen@nabu-rlp.de.