Plus Ebernhahn VG Wirges und Ebernhahn sind enttäuscht: Hat Pfarrei Personalsuche für Kita untergraben? Mehr als 50 Jahre war der Kindergarten Ebernhahn in kirchlicher Hand. Der Vertrag sei von 1973 und damals sei das Gebäude mit Einrichtung übergeben worden, berichtet Ortsbürgermeister Thomas Schenkelberg. Seit 1. Januar 2024 trägt die Ortsgemeinde die Verantwortung für derzeit 32 Kinder und zehn Mitarbeiterinnen. 50 Kinder sollen es bis zum Sommer wieder werden. Zudem kommt im April eine weitere Erzieherin dazu. Von Maja Wagener

Noch ein Jahr zuvor waren es nur fünf Mitarbeiterinnen, die Betreuungszeiten mussten reduziert werden, und die Kirche klagte über Personalmangel. Dafür suchten Ortsgemeinde und Verbandsgemeinde eine Lösung. Die Kindertagesstätte sei ein Standortfaktor, macht Marzi deutlich. „Das, was hier passiert, passiert für die Eltern und Kinder. Was da an ehrenamtlichem Engagement ...