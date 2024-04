VG Montabaur

VG Montabaur investiert: Mensa in Nentershausen soll Platz bieten für 120 Schüler

i Der Schulhof der Freiherr-vom-Stein-Schule in Nentershausen wird vielseitig genutzt. Foto: VG Montabaur/ Christina Weiß

Steigende Schülerzahlen erfordern mittlerweile eine eigene Mensa für die Ganztagsschüler der Nentershausener Freiherr-vom-Stein-Realschule plus, die bislang in der Mensa der Toni-Sode-Grundschule mit den Grundschülern gemeinsam versorgt wurden. Was zuvor den Haupt- und Finanzausschuss unter eingehenden Diskussionen passiert hatte, ist nun in der letzten Sitzung des Verbandsgemeinderats vor der Kommunalwahl „abgesegnet“ und einstimmig angenommen worden.