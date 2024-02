VG Bad Marienberg ist gewachsen: 45 Einwohner mehr als 2022

In der Verbandsgemeinde Bad Marienberg lebten zum Stichtag 31. Dezember 2023 insgesamt 19.783 Personen mit Hauptwohnsitz. Hinzu kamen noch 479 Personen mit Nebenwohnsitz. Foto: Röder-Moldenhauer

Folgende Gemeinden sind geschrumpft

Eine detaillierte Übersicht von Kommwis Mainz, auf die die Verbandsgemeinde als Quelle verweist, berücksichtigt ausschließlich Personen mit Hauptwohnsitz. Die größten absoluten Gewinne gab es demnach in der mit weitem Abstand größten Einzelkommune, der Stadt Bad Marienberg. Deren Einwohnerzahl stieg um 40 auf 6242 an. Deutliche Zugewinne gab es darüber hinaus in Kirburg (plus 37 auf jetzt 624 Einwohner) sowie in Fehl-Ritzhausen (plus 24 auf 796 Einwohner). Über leichte Steigerungen konnte sich zudem Hof (plus 13/1300), Neunkhausen (plus 9/1028), Großseifen (plus 8/625), Dreisbach (plus 2/583), Mörlen (plus 6/541) und Stockhausen-Illfurth (plus 2/420) freue.

Spürbare Verluste verzeichneten hingegen die beiden relativ kleinen Gemeinden Hahn b. Marienberg (minus 23 auf jetzt 457 Einwohner) sowie Lautzenbrücken (minus 21 auf jetzt 440 Einwohner). Weniger Einwohner als noch im Vorjahr hatten am letzten Tag des Jahres 2023 außerdem Unnau (minus 14/1972), Nistertal (minus 16/1200), Langenbach b.K. (minus 9/1068), Norken (minus 8/970), Nisterau (minus 2/842) und Bölsberg (minus 3/223). Exakt gleich blieb die Einwohnerzahl zwischen 2022 und 2023 in Hardt mit 452.

Männer und Protestanten sind in der Überzahl

Insgesamt lebten zum Stichtag deutlich mehr männliche Personen (9994) in der Verbandsgemeinde Hachenburg als weibliche (9789). Grundsätzlich lässt sich jedoch feststellen, dass sich dieser Wert zusehends umkehrt, je älter die Menschen werden. Dominiert das männliche Geschlecht bei Personen bis einschließlich 49 Jahre, nähert sich das Verhältnis in der Altersklasse der 50- bis 59-Jährigen fast an (1594 zu 1534), haben die Frauen in der Gruppe der 60- bis 69-Jährigen erstmals die Nase knapp vorn (1473 zu 1471) und geben diese Führung auch bis in de Altersklasse der Personen ab 100 Jahre nicht mehr ab. Insgesamt hatten am 31. Dezember 2023 fünf Einwohner der Verbandsgemeinde bereits das 100. Lebensjahr vollendet, vier von ihnen waren Frauen.

Die größte Alterskohorte stellten insgesamt die 50- bis 59-Jährigen, der 3128 Personen angehörten, gefolgt von den 60- bis 69-Jährigen (2944 Personen). Zur jüngsten gelisteten Gruppe (null bis neun Jahre) zählten 1906 Jungen und Mädchen. 1157 Kinder (596 Jungen, 561 Mädchen) werden in den nächsten sechs Jahren eingeschult, die meisten davon in diesem Sommer (214), die wenigsten im Jahr 2028 (167). Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung in der VG Bad Marienberg ist evangelisch (7755 Personen), gefolgt von der Gruppe der Menschen, die zu ihrer Religionszugehörigkeit keine Angaben gemacht haben (6626), den Mitgliedern der römisch-katholischen Kirche (4200) sowie den Mitgliedern anderer Religionen oder Glaubensgemeinschaften (1073).

In der Kategorie „Familienstände“ bilden die Verheirateten die größte Gruppe (9407, davon 4762 Männer und 4645 Frauen). 7145 Personen gaben an, ledig zu sein (4098 Männer, 3047 Frauen), 1480 sind geschieden (662 Männer, 818 Frauen), 1475 sind verwitwet (293 Männer, 1182 Frauen), und 12 Personen leben in einer eingetragenen Partnerschaft (vier Männer, acht Frauen).