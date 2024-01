Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Am Mittwoch, 24. Januar, haben Unbekannte gegen in Siershahn versucht, einen Geldautomat zu sprenge. Das teilt die Polizei mit. Demnach haben sich mehrere Täter gegen 3 Uhr nachts an dem Automaten der Sparkasse Westerwald-Sieg zu schaffen gemacht, erreichten aber nicht ihr Ziel. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um ihre Mithilfe unter der Rufnummer 0261/103 2570 oder 0261/ 92156-390.