65558 Flacht

Diebstahl von zwei E-Bike in 65558 Flacht, Taunusstraße ***Zeugen gesucht***

Am Dienstag, 20.08.2024, 03:28 Uhr, wurden aus einer Garage in der Taunusstraße in Flacht zwei E-Bike der Marke Orbea, Typ Mountainbike, Herrenversion, Farbe schwarz matt, Modell HT20L und HT30L, im Wert von ca. 800 Euro mit Ladestationen entwendet. An beiden Fahrrädern sind dunkle Schutzbleche angebracht.