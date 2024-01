Es sollte eine Testphase von zwei Monaten werden, als vor gut drei Jahren Fahrbahnverengungen als Überquerungshilfen in Wirges angebracht wurden. Einstimmig hatte sich seinerzeit der Stadtrat dafür ausgesprochen, an zwei Stellen in der Christian-Heibel-Straße zunächst provisorische Einbauten zu installieren. Bei einer Enthaltung ebenfalls einhellig beschloss das Gremium nun, die Querungshilfen wieder zu entfernen.