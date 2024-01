Mitten in ein Pressegespräch mit den Vorsitzenden der Kreisbauernverbände Westerwald, Altenkirchen und Neuwied platzte am Donnerstagnachmittag die Eilmeldung aus Berlin, dass die Bundesregierung Teile der geplanten Sparmaßnahmen für die Landwirte zurückgenommen hat. An den vorgesehenen Protestaktionen, die die hiesigen Bauern von Montag, 8. Januar, an organisieren und die bei dem Pressegespräch in Hachenburg vorgestellt wurden, ändert dies jedoch nichts.