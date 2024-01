Unbekannte haben den neuen Kunstrasenplatz in Hachenburg im Bereich einer Eckfahne mutwillig durch ein Feuer beschädigt. Philipp Klöckner von der SG Müschenbach-Hachenburg hat den Schaden am Montag entdeckt. Wie die Polizei Hachenburg nun auf Nachfrage mitgeteilt hat, muss sich die Tat bereits am Abend des 28. Dezember gegen 20.15 Uhr ereignet haben.