Unfassbare Begebenheit aus dem Leben der Selma Klimaschewsk: „Häftlingsurlaub“ von Auschwitz?

In der Erinnerung an die Befreiung der Todesfabrik Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945 gerät häufig jener letzte Entwicklungsstrang in Vergessenheit, der eine Vielzahl der Häftlinge von dem so nah geglaubten Ende des SS-Terrors noch weit entfernte oder gar in den Tod trieb. Vom 17. Januar 1945 an wurden sie zu Tausenden nach Westen in Marsch gesetzt. Heute vor 79 Jahren war unter ihnen auch Selma Klimaschewski aus Zinhain (1910-1984).