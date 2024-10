Trümpfe für Hellenhahn-Schellenberg: Gemeinde setzt auf einen stabilen Ortskern

Bei den Entscheidungen, die die Bürger von Hellenhahn-Schellenberg betreffen, setzt ihr Ortsbürgermeister Timo Theis auf Transparenz. Sein Motto lautet: „Mach' mit – pack' an!“ Das will er in seiner ersten Amtszeit an der Gemeindespitze beachten und betonen. Foto: Angela Baumeier