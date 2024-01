Treffen mit Wäller CDU-Kreistagsfraktion: Förderschulen sehen Pläne des Landes kritisch

Der Erhalt der Förderschulen in ihrer bisherigen Ausprägung ist für Kinder, Jugendliche und Eltern wichtig: Diese Position vertraten bei einem Treffen sowohl die Schulleitungen der Westerwälder Förderschulen als auch die CDU-Kreistagsfraktion.

Die CDU-Kreistagsfraktion im Dialog mit den Schulleitungen der Förderschulen im Westerwald bei einem Treffen in Hachenburg. Foto: Karl-Heinz Boll

Von Kultusministerin Stefanie Hubig geplante organisatorische Veränderungen beim Zugang und beim Abschluss an den Förderschulen werden von diesem Personenkreis äußerst kritisch gesehen, wie aus einer Pressemitteilung der CDU hervorgeht.

Zu Beginn des Treffens sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Stephan Krempel, dass die in Kreisträgerschaft befindlichen Förderschulen einen besonderen Aufmerksamkeitsgrad für die Fraktion besäßen. Kontinuierliche Unterstützung und regelmäßiger Dialog gehörten selbstverständlich dazu. Bei den Haushaltsberatungen habe die CDU-Fraktion die Entscheidung von Landrat Achim Schwickert unterstützt, die Budgets der Förderschulen in der Höhe zu belassen und nicht den zehnprozentigen allgemeinen Kürzungen zu unterwerfen.

Bildungseinrichtungen möchten Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes stärken

Anschließend stellten Nicole Walczak und Kerstin Schlemper von der gastgebenden Förderschule Sprache (Schule am Rothenberg, Hachenburg) Zielsetzung und Ablauf der Arbeit mit ihren Schülern vor: Die 102 Kinder aus den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald werden in acht Klassen von einem 29-köpfigen Kollegium betreut. Alle Unterrichts- und Erziehungsprinzipien dienten dem Ziel, den Schülern – ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend – zu einer gut verständlichen Ausdrucksfähigkeit zu verhelfen.

Die Persönlichkeit des einzelnen Kindes soll gestärkt werden, um später die Integration in das Regelschulsystem zu erleichtern und schulischen Erfolg zu ermöglichen. Dies könne unter anderem durch den Besuch einer speziellen Eingangsklasse und den anschließenden zweijährigen Schulbesuch erreicht werden.

Die CDU-Kreisvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Jenny Groß, gab als bildungspolitische Sprecherin einen aktuellen Sachstand zu den Umorganisationsplänen des Ministeriums und den Zielsetzungen der CDU-Landtagsfraktion. „Hier soll Inklusion mit der Brechstange betrieben werden. Die zielgerichtete Förderung der Schülerinnen und Schüler muss von Beginn an ermöglicht werden. Der Wechsel zwischen Schularten und -standorten ist möglichst zu vermeiden. An den Förderschulen sollte auch künftig ein qualifizierter Abschluss möglich sein. Die Nöte der Praxis in den Förder-, Grund- und Schwerpunktschulen müssten im Ministerium zur Geltung kommen, Leidenswege für die Kinder vermieden werden.“

Leitungen betonen gute Zusammenarbeit mit Kitas und Grundschulen

Die Schulleitungen verweisen in ihrer Einschätzung der Landesplanungen auf die gute Zusammenarbeit mit Kitas und Grundschulen sowie Eltern. Sie zeigten sich davon überzeugt, dass die Kinder an den Förderschulen „goldrichtig“ aufgehoben seien. Ein Standortwechsel zur Regelschule erzeuge oft eine nicht zu verkraftende Umstellung aus einem „geschützten Rahmen“. Gute Erfahrungen mit den heimischen Betrieben haben die Förderschulen mit Berufspraktika. Die enge Zusammenarbeit und zielgerichtete Betreuung gehe verloren, wenn an den Förderschulen keine Abschlüsse mehr möglich seien und für die Jugendlichen ein Schulwechsel zwischen achter und neunter Klasse erforderlich werde.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kai Müller merkte an, dass sich die meisten Förderschüler durch eine besondere Verlässlichkeit und eine gute Arbeitsauffassung auszeichneten. Im Gespräch wurde auch deutlich, dass umfangreiche Beratungstätigkeit, gute Netzwerkarbeit und Nachwuchsausbildung zu den Grundaufgaben aller Förderschulen gehören. Diese werden vom Beratungszentrum an der Förderschule Siershahn unterstützt.

Schulen wünschen sich für die nächsten Jahre mehr Räume

Mit der räumlichen Ausstattung, den Sachmitteln und der personellen Betreuung durch die Kreisverwaltung zeigten sich die Schulleitungen hochzufrieden. Auf Nachfrage der CDU-Kreistagsfraktion wurden jedoch einige Wünsche für die nächsten Jahre geäußert. Die Förderschule Lernen in Westerburg benötigt dringend mehr Räumlichkeiten für die Schüler. Die Burggarten-Schule (Lernen und Sozial-Emotionale Entwicklung) Hachenburg hält die Mittagessen-Situation für dringend verbesserungsbedürftig. Hier wird eine Lösung mit der benachbarten Grundschule am Schloss angestrebt. Landrat Schwickert erklärte seine grundsätzliche Bereitschaft, hier als Träger der Förderschulen an Lösungen mitzuarbeiten.

CDU-Fraktionsvorsitzender Krempel dankte für das offene Gesprächsklima und die Anregungen für die weitere Fraktionsarbeit. Es sei wieder deutlich geworden, welch wichtigen Beitrag die Förderschulen leisteten. Diese Arbeit nutze den Kindern, Jugendlichen und Eltern sowie den Betrieben in der Region gleichermaßen und sei auch im Umfang unverzichtbar. red