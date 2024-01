Traumhaftes Neujahrskonzert belichtet alle Genres: Koblenzer Orchester verzaubert Montabaur

Das Konzertorchester Koblenz hat am ersten Januarsonntag, wie es schon lange guter Brauch ist, das neue Jahr in der Stadthalle von Montabaur mit dem traditionellen Neujahrskonzert begrüßt. Welchen enormen Stellenwert das Blasensemble in der Region und auch weit darüber hinaus genießt, wurde am Sonntagabend allein schon dadurch deutlich, dass die gute Stube der Kreisstadt mit 725 Zuschauern ausverkauft war.