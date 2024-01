Traditionsraum der Wäller-Kaserne ist umgezogen: Erinnerungsstücke in neuen Räumlichkeiten

Mehr als 40 Jahre war die Wäller-Kaserne fester Bestandteil des Westerburger Stadtbildes. Nach der Außerdienststellung im Jahr 2006 wurde der Traditionsraum, in dem die Historie des Verbandes dargestellt wurde, zunächst nach Rennerod und danach in die Jahnstraße in Westerburg verlegt. Mit der Übergabe des Gebäudes von der VG-Verwaltung Westerburg an das Frauenzentrum Beginenhof ist nun ein weiterer Umzug notwendig geworden.