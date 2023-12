Toyota-Fahrer missachtet Vorfahrt: Schwere Kollision bei Hübingen – Bürger richten Petition an Landrat

Ein Verkehrsunfall hat am Freitagabend bei Hübingen gleich zwei Schwerverletzte gefordert. Gegen 19.10 Uhr war in der Dunkelheit und bei leichtem Regen ein mit zwei Personen besetzter weißer Toyota Auris aus den Niederlanden auf der Kreisstraße 173 unterwegs. Nach diesem erneuten Unfall an dieser Kreuzung fordern nunmehr Bürger aus dem Buchfinkenland, in dem die Unfallkreuzung liegt, dass sich an der Situation vor Ort etwas ändern müsse.