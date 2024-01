Während manche Toilettenanlagen in der Region in einem guten Zustand sind, werden einige WCs dem Ruf öffentlicher Toiletten durchaus gerecht. Dabei werden alle überprüften Räumlichkeiten regelmäßig gereinigt und in Schuss gehalten, wie uns die einzelnen Stadtverwaltungen auf Nachfrage mitteilten. Doch wie kommt es dann zu diesen miserablen Zuständen?