Theaterspaß in Simmern: Wenn die Heilige Nacht gar nicht so heilig ist

Die Theatergruppe Simmern führt am zweiten und dritten Novemberwochenende auf der Theaterbühne im Haus Siebenborn in Simmern den Schwank „Ach du Fröhliche“ von Bernd Gombold auf. Unser Bild von einer Probe in der noch nicht ganz fertigen Kulisse zeigt die acht Darsteller (von links) Tobias Panne, Sandra Hampl, Marita Hahn, Hans-Jürgen Sommer, Erika Wittelsberger, Adalbert Wittelsberger, Melanie Michels und Thorsten Schüller. Foto: Hans-Peter Metternich