Die Corona-Pandemie macht es dringend nötig: Testen, was das Zeug hält, oder in diesem Fall, was der Benzintank hergibt. Im Schnell-Test-Drive-in auf der Montabaurer Eichwiese sind in den ersten Betriebstagen täglich mehr als 200 Menschen aller Altersgruppen getestet worden. Schnell und einfach ging es, wie unsere Redakteurin selbst vor Ort getestet hat.