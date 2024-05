Tausende Besucher erwartet: Raeren ist Gaststadt beim Keramikmarkt

Bei der 4. Offenen Deutschen Töpfermeisterschaft kann jeder Keramiker, der sicher drehen kann, teilnehmen. Mitbringen muss er oder sie den Mut, sich dem Wettkampf in den Disziplinen Hochdrehen, Weitdrehen, Bauchdrehen, „vom Stock drehen“ oder in Serie drehen zu stellen.

Die Vorrunden finden am Samstag ab 12 Uhr statt. Die Endrunde beginnt am Sonntag um 13 Uhr. Tonmenge und Drehzeit sind vorgegeben. Veranstaltungsort ist der Laigueglia-Platz.

Die Preise im Gesamtwert von 1500 Euro werden von der Firma Hans Wolbring GmbH aus Höhr-Grenzhausen zur Verfügung gestellt. Diese bietet am Samstag auch ein Marktfrühstück, Einblicke in die Welt des Tons, Labor- und Lagerführungen an. Anmeldungen sind bis 27. Mai möglich beim Kannenbäckerland-Touristik-Service, E-Mail an hg@kannenbaeckerland.de oder unter Telefon 02624/104.300. cam