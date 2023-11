Bei einem Lkw-Unfall in Montabaur sind am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr 400 bis 500 Liter Diesel ausgelaufen. Der Vorfall sorgte nicht nur für Verkehrsbehinderungen rund um die Eschelbacher Straße, sondern es drohte auch, dass Diesel in den benachbarten Gelbach gelangt.