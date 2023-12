Plus Sturmtief verursacht Schäden: Zahlreiche Einsätze von Feuerwehr, Polizei und DRK im Westerwald Das Sturmtief „Zoltan“ ist am Donnerstagabend über den Westerwald gefegt – und hat einige Spuren hinterlassen.

Im Netzbereich der Energienetze Mittelrhein (ENM) ist es bereits am Nachmittag zu ersten Stromausfällen gekommen. So fiel der Strom in einigen Bereichen rund um Bad Marienberg, Nisterberg und Norken aus. Die Experten der ENM waren im Einsatz, um die Versorgung in den betroffenen Gebieten schnellstmöglich wiederherzustellen. Das Sturmtief wehte zudem bereits ...