Plus Hachenburg Straßenausbau in Hachenburg: Künftig gelten wiederkehrende Beiträge Bei allen künftigen Straßenausbauprojekten im Stadtgebiet von Hachenburg wird das Abrechnungsprinzip der wiederkehrenden Beiträge angewandt. Eine entsprechende Satzung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen. Der Gemeindeanteil wird dabei auf 25 Prozent festgesetzt. Das gesamte Gebiet der Löwenstadt gilt als eine Abrechnungseinheit. Von Nadja Hoffmann-Heidrich

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit der Zufahrt oder des Zugangs zu einer in der jeweiligen Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben, ist in der Beschlussvorlage nachzulesen. Der entsprechende Beitragsmaßstab wird in der Satzung ausführlich erläutert. Darin wird auch ...