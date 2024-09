Plus Höhr-Grenzhausen

Sternwanderung in Höhr-Grenzhausen: Forstamt nutzt Jubiläum zur Umweltbildung für 500 Gymnasiasten

i Forstamtsleiter Friedbert Ritter (links), mit Revierleiter Detlev Nauen (2. von links) und Schulleiter Nino Breitbach (3. von links), bringt den Schülern die Wiederbewaldung nahe. Foto: Maja Wagener

Wenn sich 500 Gymnasiasten in einer Sternwanderung auf drei verschiedenen Strecken vom Flürchen in Höhr-Grenzhausen bis zur Alarmstange auf der Montabaurer Höhe an jeweils drei Stationen vorbei durch den Wald bewegen, bedarf das einer ausführlichen Vorbereitung. Doch Detlev Nauen, Leiter des Forstrevier Kannenbäckerland, und Nino Breitbach, Rektor des Gymnasiums im Kannenbäckerland, haben mit der konzertierten Aktion ihre Ziele erreicht.