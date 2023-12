Plus Montabaur Steht Kleinkunstbühne Mons Tabor vor Aus? Kulturveranstalter fehlt der Nachwuchs Nach fast vier Jahrzehnten wird sich die Kleinkunstbühne Mons Tabor als der wohl traditionsreichste gemeinnützige und rein ehrenamtlich geführte freie Kulturveranstalter im Westerwald wohl verabschieden müssen. Von Birgit Piehler

Der Grund: Organisator und Vorsitzender der Kleinkunstbühne Mons-Tabor, Uli Schmidt, geht mit seinen dann 70 Lebensjahren in den (Fast-)Ruhestand. Doch fehlt es an interessiertem Nachwuchs, um langjährige Formate wie Musik in alten Dorfkirchen, die Westerwälder Kabarettnacht oder das Kleinkunstfestival Folk & Fools auf einem bleibend hohen künstlerischen und organisatorischen Niveau ...