„Statische Situation“ in Montabaur: Mann verschanzt sich in Wohnhaus

Die Person in einem psychischen Ausnahmezustand, die der Polizei Montabaur am Donnerstag in den frühen Morgenstunden gemeldet wurde, hat sich in einem Wohnhaus in Sichtweite des Gebäudes des Mobilfunkanbieters 1&1 verschanzt. Die Meldung löste einen Großeinsatz der Polizei aus, in den das Sondereinsatzkommando einbezogen wurde und der derzeit andauert. Die aktuelle Lage beschrieb Jürgen Fachinger, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz.