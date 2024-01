Mehrere Täter haben am Mittwoch gegen 3 Uhr in Siershahn versucht, bei dem dort aufgestellten SB-Pavillon der Sparkasse Westerwald-Sieg den Geldautomaten zu sprengen. Sie hebelten das Gehäuse des Automaten auf, wohl um Sprengstoff einzufüllen und so zum Geld zu gelangen. Zur Vollendung der Tat kam es aber laut Polizeibericht nicht.