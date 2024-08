Plus Neuhäusel

Sommerserie „Promis und ihre Lieblingsplätze“: Lulo Reinhardt findet im Neuhäuseler Wald Inspiration

i Als professioneller Musiker viel unterwegs und auf Reisen, ist das Zuhause in Neuhäusel der Ort für Reinhardt, um Ruhe für Kreativität zu finden. Foto: Birgit Piehler

Mehr als das Stück Westerwald am anderen Ende seines Wohnortes Neuhäusel braucht es nicht für Lulo Reinhardt, Musiker und Virtuose an der Gitarre, wenn er zwischen seinen Auftritten und kreativen Phasen Erholung und Inspiration sucht. Der in Koblenz geborene Musiker lebt, obwohl sich der Gedanke an wechselnde Lebensorte bei einem Mann aus der Sintifamilie Reinhardt spontan aufdrängt, von Kind an in der Region und ist hier zu Hause.