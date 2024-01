So kann Holz emissionsarm und effizient heizen: Vortrag lehrt, wie unterschiedliche Hölzer zu nutzen sind

In den Wintermonaten stellen sich viele die Frage, wie sie richtig mit Holz heizen. Hierzu fand jetzt in Hachenburg eine Infoveranstaltung statt, die von Landesforsten Rheinland-Pfalz in Kooperation mit dem Nachhaltigkeitskoordinator Timo Karl und dem Klimaschutzmanager des Westerwaldkreises, Christoph Brabender, organisiert wurde.