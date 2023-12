Hoffnung: Das ist vielleicht das Wichtigste, was der Verein „Nwanne di namba – Freunde in der Fremde“ Kindern in Nigeria gibt. Seit mehr als 20 Jahren finanziert der Verein mit Sitz in Deesen das Schulgeld für Kinder, die sonst in dem westafrikanischen Land keine Chance auf Bildung hätten – und damit auch keine Hoffnung, finanziell auf eigenen Füßen zu stehen, ihre Familie ernähren zu können und durch ihre Arbeit auch ihre Gemeinde voranzubringen.