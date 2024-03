Plus Dernbach

So gelingt der Start in den Pflegeberuf: 13 Pflegekräfte aus den Philippinen legten erfolgreich Prüfung ab

i Die Fachprüfer sowie Natascha Buchbinder, Marianne Schirmer, Frauke Sticht und Dirk Reining vom Teams International Recruiting und Manfred Sunderhaus, Geschäftsführer der Katharina-Kasper-Gruppe, freuen sich mit den 13 Absolventinnen und Absolventen über die erfolgreich abgelegte Kenntnisprüfung. Foto: Stefan Mattes/Alexianer GmbH

Für 40 Pflegekräfte aus einem Anwerbeprogramm der Alexianer-Gruppe in Münster hat im vergangenen Jahr die Zukunft als Pflegekraft in Deutschland begonnen. Mit erfolgreichem Abschluss der Kenntnisprüfung haben nun 13 der Angereisten die letzte Hürde genommen: Sie starten nun ihre Berufslaufbahn als Pflegefachkräfte in Deutschland in Seniorenzentren und in einem Krankenhaus der zu den Alexianern gehörenden Katharina-Kasper-Gruppe.