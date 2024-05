Dankbar nehmen die „Botschafter“ die Königinnen und Könige des Bildhauers Ralf Knoblauch (2. von rechts) in Empfang. Bis zum 9. Juni laden sie an mehreren Orten in Montabaur ein, beim Betrachten und beim „Begreifen“ über die unantastbare Würde des Menschen nachzudenken oder ein Gespräch über Menschen-Würde und Mensch-Sein zu führen. Foto: Hans-Peter Metternich