Der erste Fernsehkoch Deutschlands, der bereits vor 60 Jahren seinen Schabernack mit den Zuschauern getrieben hat, ist mit Uwe Steiniger wieder in seine alte Heimat, den Westerwald, zurückgekehrt. Clemens Wilmenrod, auch Don Clemente genannt, hat an Charme nichts verloren. Das beweist seine „Kochshow“ in der Alten Schmiede im Stöffel-Park, an der sich an diesem Abend rund 70 Besucher erfreuen.