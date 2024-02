Sechs Frauen sind 100 Jahre oder älter: Das ist die aktuelle Statistik der VG Hachenburg

Nach der Gemeindestatistik haben sich im Halbjahresvergleich zum 30. Juni 2023 die Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinde Hachenburg um 153 Personen (plus 0,62 Prozent) erhöht. Aktuell liegt die Einwohnerzahl bei 24.932, davon leben 12.377 Männer und 12.555 Frauen in der Verbandsgemeinde Hachenburg. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Hachenburg mit.

In der Verbandsgemeinde Hachenburg werden in den nächsten sechs Jahren voraussichtlich 1417 Kinder eingeschult. Foto: Archiv Röder-Moldenhauer

Demnach gehören 9191 Bürger der evangelischen Religion an, 6977 sind römisch-katholisch. 8764 Mitbürger gehören anderen Religionsgruppen an oder sind gar keiner Kirche zugehörig. Die Zahl der ausländischen Einwohner beträgt 1941. Prozentual gesehen entspricht dies einem Einwohneranteil von 7,79 Prozent an der Gesamtbevölkerung in der VG Hachenburg, der sich aus 992 Männern und 949 Frauen zusammensetzt.

1417 Kinder werden in den nächsten sechs Jahren eingeschult

9268 Einwohner der VG sind ledig, 11.353 Personen sind verheiratet, 1861 Bürger sind verwitwet und 2058 geschieden. In eingetragener Lebenspartnerschaft sind sieben Mitbürger registriert. In den kommenden sechs Jahren werden voraussichtlich 1417 Kinder eingeschult.

Die Stadt Hachenburg kann sich mit 45 Einwohnern mehr im vergangenen Halbjahr über den stärksten Einwohnerzuwachs in absoluten Zahlen freuen (dies entspricht 0,73 Prozent), gefolgt von 26 weiteren Einwohnern für die Ortsgemeinde Roßbach (3,02 Prozent), 22 Personen in Kroppach (3,07 Prozent), je 19 in Wahlrod (2,16 Prozent) und Nister (1,80 Prozent) und 15 zusätzlichen Einwohnern in Limbach (3,71 Prozent).

Die deutlichsten Einbußen in der Einwohnerzahl mussten die nachfolgenden Gemeinden hinnehmen: In Alpenrod sank die Zahl um 18 Einwohner (minus 1,10 Prozent), in Steinebach an der Wied um zwölf (minus 1,45 Prozent), in Giesenhausen um zehn (minus 2,93 Prozent), in Atzelgift um acht (minus 1,23 Prozent), und in Winkelbach sank die Zahl um sieben Einwohner (minus 2,86 Prozent). Zusammengefasst war in 19 der 33 Ortsgemeinden eine Erhöhung der Einwohnerzahl festzustellen, wohingegen sie in zwölf Ortsgemeinden sank.

Einwohnerzahlen in Kundert und Linden bleiben stabil

Die Ortsgemeinden Kundert (276 Einwohner) und Linden (148 Einwohner) konnten ihre Einwohnerzahl als einzige Ortsgemeinden im vergangenen Halbjahr halten. Wie in den vergangenen Jahren stellt die Bevölkerungsgruppe der 50- bis 59-Jährigen mit 15,72 Prozent die größte Altersgruppe innerhalb der VG Hachenburg dar.

Einwohner der Altersgruppe 60 bis 69 Jahre machen 15,08 Prozent des Gesamtanteils aus, gefolgt von der Gruppe der 30- bis 39-Jährigen (12,74 Prozent). In der Altersgruppe ab 100 Jahre leben sechs Frauen in der Verbandsgemeinde Hachenburg. Die Statistik (Stand: 31. Dezember 2023) bezieht sich nur auf Einwohner mit Hauptwohnsitz in der VG. red