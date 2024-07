Plus Westerwald

Thema „Demografischer Wandel bedroht die Zukunft“: Nur 40 Teilnehmer bei Soziologen-Vortrag in Horbach

Wir sitzen alle in einem Boot – aber in welche Richtung wird es gesteuert? Darum ging es bei der Veranstaltung zum Thema „Die Altenrepublik – wie der demografische Wandel unsere Zukunft gefährdet“ im Gesellschaftsraum des Seniorenzentrums Ignatius-Lötschert-Haus in Horbach. Deutschland, und damit auch der Westerwald, altert viel zu schnell.