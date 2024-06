Plus Nister

Schwerer Unfall bei Nister: Vier Verletzte nach Kollision auf B414

i Bei einem schweren Unfall auf der B414 bei Nister zwischen einem Lkw und zwei Pkw sind am Mittwochabend insgesamt vier Personen verletzt worden. Foto: Nadja Hoffmann-Heidrich

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B414 bei Nister, in der Nähe der Brückenbaustelle in der Überleitung zur L288, sind am Mittwochabend zwei Männer schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt worden. Die beiden Schwerverletzten wurden mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen, die beiden Leichtverletzten mit Krankenwagen zur weiteren Behandlung in Kliniken abtransportiert.