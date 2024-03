Schwerer Unfall auf der L 288 bei Streithausen: Radfahrer mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Ein 47-jähriger Radfahrer ist am Montag bei einem Unfall auf der L 288 schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall gegen 16.09 Uhr auf der L 288 von Nister Richtung Betzdorf, kurz vor der Abfahrt nach Streithausen. Hierbei befuhren ein 47-jähriger Radfahrer und eine 77-jährige Autofahrerin die L 288 in Fahrtrichtung Betzdorf.

Der Rettungshubschrauber in Aktion. Foto: Symbolfoto: Sascha Ditscher

Im Bereich einer lang gezogenen Rechtskurve fuhr der Pkw dem Radfahrer hinten auf. Der Mann kam zu Fall und zog sich schwerste Verletzungen zu. An Rad und Auto entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Der verletzte Radfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 288 teilweise gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr um. (red)